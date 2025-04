Bergamonews.it - Al via l’8ª edizione del premio “Storie di alternanza e competenze”

Anche quest’anno la Camera di commercio di Bergamo, tramite Bergamo Sviluppo, ha aderito aldi” con l’obiettivo di dare visibilità ai racconti delle esperienze di PCTO (Percorsi per leTrasversali e l’Orientamento), tirocinio curriculare o apprendistato e di valorizzare leacquisite in questi contesti formativi.L’2025 delprevede 4 categorie di concorso:1. Istituti tecnici (IT) – per percorsi PCTO, apprendistato di 1° livello;2. Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO, apprendistato di 1° livello;3. Licei – per percorsi PCTO;4. ITS Academy – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello.Ogni studente o gruppo di studenti deve essere iscritto dai docenti che svolgono azioni di assistenza e coordinamento per PCTO, apprendistato o tirocinio curriculare.