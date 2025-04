Decine di ragazzini ripresi mentre spaccano le auto dei residenti a Don Bosco | indaga la polizia

auto prese d'assalto nella notte in zona Don Bosco a Roma. Almeno quattro le vetture distrutte da un gruppo di ragazzi a volto coperto. Sulla dinamica indaga la polizia di Stato. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. L'episodio vandalico è stato ripreso da un residente della zona e caricato sui social. Leggi su Fanpage.it prese d'assalto nella notte in zona Dona Roma. Almeno quattro le vetture distrutte da un gruppo di ragazzi a volto coperto. Sulla dinamicaladi Stato. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. L'episodio vandalico è stato ripreso da un residente della zona e caricato sui social.

Cosa riportano altre fonti

Cinque ragazzini inseguiti da un branco di cinghiali mentre passeggiano: salvati dai vigili del fuoco - È accaduto oggi ad Aiello del Sabato, nella provincia di Avellino: i cinque ragazzini si sono rifugiati in un casolare e hanno allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti in loro soccorso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Precipita nel vuoto per decine di metri mentre è in videochiamata con l’amico: Beatrice Sgroia muore a 28 anni raccogliendo asparagi selvatici - Un passo falso, mosso mentre era in videochiamata con un amico. Così è morta Beatrice Sgroia, 28 anni, mentre raccoglieva asparagi selvatici. L’incidente è avvenuto nel Frusinate: la giovane, madre di due bambini e conosciuta a Veroli per il suo impegno nel servizio civile, è precipitata per dieci metri in una cava ed è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 25 marzo, quando Beatrice ha deciso di approfittare della bella giornata per fare una passeggiata nella località Bagnara, sulle colline di Monte San Giovanni Campano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Si sente male mentre si reca a prendere il treno; un uomo si accascia a terra e, purtroppo, muore. La tragedia davanti a decine di pendolari. Inutile l’intervento del 118 di Frosinone - Dramma all’alba nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone. Un uomo residente a Ceccano, che si stava recando al lavoro, è stato colto da un malore improvviso e ha perso la vita sul posto. L’episodio si è verificato intorno alle 7 del mattino, in un’area già affollata da pendolari diretti verso Roma. I sanitari del 118, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 🔗dayitalianews.com

Su questo argomento da altre fonti

Decine di ragazzini ripresi mentre spaccano le auto dei residenti a Don Bosco: indaga la polizia; Umbria, il caso: conati di vomito e mal di pancia per decine di bambini della stessa scuola; Città sotto shock dopo il tragico incidente di stamattina, nel quale ha perso la vita una studentessa di soli 15 anni che si stava recando a scuola. Decine di ragazzi testimoni della tragedia; Bambini abusati e ripresi a fare sesso con adulti e animali, i video anche in diretta streaming. Tre arresti a Roma. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Decine di ragazzini ripresi mentre spaccano le auto dei residenti a Don Bosco: indaga la polizia - Auto prese d'assalto nella notte in zona Don Bosco a Roma. Almeno quattro le vetture distrutte da un gruppo di ragazzi a volto coperto ... 🔗fanpage.it

Un ragazzo si riprende mentre tenta di uccidere un topo: l'esilarante video - Poi annuncia: "Lunedì mostreremo tutto". Stefano De Martino al concerto di Geolier a Roma: i video mentre si scatena sotto al palco Stefano De Martino era al concerto di Geolier ieri, domenica 30 ... 🔗youmedia.fanpage.it

Baby gang pesta a calci e pugni i coetanei e posta i video sui social: due aggressioni in una settimana, l'ultima vittima un 17enne disabile - La scena sarebbe stata ripresa con un cellulare e postata in rete, poi rimossa poco dopo. La Polizia avrebbe già identificato i componenti della gang, che si auto definisce "La gang del bosco", ... 🔗leggo.it