Ospedale di Spoleto la Regione conferma l’impegno per il ripristino dei reparti e dei servizi sanitari

Ospedale di Spoleto e le strutture sanitarie locali sono in buona salute. La Regione Umbria ha confermato la sua volontà di ripristinare l’operatività dei reparti e dei servizi per rispondere efficacemente alle necessità della comunità.La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, insieme alla direttrice regionale della Salute e Welfare, Daniela Donetti, al Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, al Direttore Generale dell’Ausl Umbria n. 2 Piero Carsili, al Direttore sanitario dell’Ausl Umbria n. 2 Nando Scarpelli, al Direttore del Distretto di Spoleto Simonetta Antinarelli e al Direttore dell’Ospedale di Spoleto Letizia Damiani, ha recentemente visitato l’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. Durante la visita, ha avuto modo di conoscere le strutture della Casa di Comunità, dove sono attive le centrali operative territoriali (Cot), e l’Hospice “La Torre sul Colle”, incontrando il personale e lodando l’alto livello di competenza e umanità dimostrato. Laprimapagina.it - Ospedale di Spoleto, la Regione conferma l’impegno per il ripristino dei reparti e dei servizi sanitari Leggi su Laprimapagina.it L’die le strutturee locali sono in buona salute. LaUmbria hato la sua volontà di ripristinare l’operatività deie deiper rispondere efficacemente alle necessità della comunità.La Presidente dellaUmbria, Stefania Proietti, insieme alla direttrice regionale della Salute e Welfare, Daniela Donetti, al Sindaco diAndrea Sisti, al Direttore Generale dell’Ausl Umbria n. 2 Piero Carsili, al Direttoreo dell’Ausl Umbria n. 2 Nando Scarpelli, al Direttore del Distretto diSimonetta Antinarelli e al Direttore dell’diLetizia Damiani, ha recentemente visitato l’San Matteo degli Infermi di. Durante la visita, ha avuto modo di conoscere le strutture della Casa di Comunità, dove sono attive le centrali operative territoriali (Cot), e l’Hospice “La Torre sul Colle”, incontrando il personale e lodando l’alto livello di competenza e umanità dimostrato.

Ne parlano su altre fonti

Ex ospedale Margherita, dalla regione i fondi per realizzare la "Cittadella della cultura" - Potrà finalmente essere realizzata la Cittadella della Cultura di Messina, all’interno dell’ex complesso ospedaliero Regina Margherita. Su proposta dell’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, la giunta regionale, infatti, ha approvato oggi la... 🔗messinatoday.it

Ospedale di nuovo allagato per il maltempo, la denuncia di Blasioli (Pd): l'attacco a Comune e Regione [VIDEO] - Torna la pioggia e l’ospedale si allaga di nuovo. A denunciarlo ancora una volta tramite il suo profilo social è il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli. Un video in cui si vede e si sente l’acqua scrosciare nelle aree sotterranee del presidio e inevitabile è l’attacco politico... 🔗ilpescara.it

Ospedale di nuovo allagato per il maltempo, la denuncia di Blasioli (Pd): l'attacco a Comune e Regione [FOTO] - Torna la pioggia e l’ospedale si allaga di nuovo. A denunciarlo ancora una volta tramite il suo profilo social è il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli. Un video in cui si vede e si sente l’acqua scrosciare nelle aree sotterranee del presidio e inevitabile è l’attacco politico... 🔗ilpescara.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La stangata è servita ma per la sanità nessuna soluzione. Quale ospedale chiuderanno dei 17 umbri? Unificheranno Terni sotto Perugia?; Spoleto, nasce nuovo centro sanitario: si chiamerà “San Ponziano”; Spoleto, Letizia Damiani nuova direttrice dell'ospdale. La maggioranza consiliare: Buon lavoro; A Spoleto torna la cardiologia h24. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ospedale di Spoleto, i comitati: "Regione rispetti gli impegni" - I comitati in difesa dell'ospedale di Spoleto sono tornati a riunirsi davanti al San Matteo degli Infermi per chiedere alla Regione di mantenere gli impegni presi in campagna elettorale. 🔗rainews.it

Ospedale, nuovi confronti Regione-Usl - Il consigliere Lisci annuncia: 'Al lavoro per ripristinare alcuni reparti di eccellenza e potenziare il nosocomio sia nell'organico che nelle strumentazioni' ... 🔗spoletonline.com

Proietti in Valnerina per gli ospedali - La presidente della Regione nei cantieri delle nuove strutture che sorgeranno a Norcia e Cascia: la consegna prevista entro la fine dell'anno ... 🔗spoletonline.com