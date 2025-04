Mister Movie | Suor Cristina Scuccia | Fu Papa Francesco a ispirarmi a partecipare a The Voice

Il ricordo di (ex) Suor Cristina e Papa Francesco, dopo The Voice 2014.

Mister Movie | Dopo 25 anni Cristina Plevani torna in tv per L’Isola Dei Famosi 2025? - Il nome di Cristina Plevani, volto indimenticabile del primo Grande Fratello, è tornato a circolare nel mondo della televisione. Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta su Vanity Fair, la bagnina e istruttrice di fitness sarebbe in trattative per entrare nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda da maggio su Canale 5. Cristina Plevani potrebbe tornare in TV: dopo 25 anni, il suo nome spunta tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi A 51 anni, Cristina sarebbe pronta a mettersi di nuovo in gioco davanti alle telecamere, questa volta tra le sfide fisiche e psicologiche ... 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura". 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci Rivela Data Inizio, Cast, Giuria e Sorprese! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Milly Carlucci svela le novità di Ballando con le Stelle: casting aperto al pubblico, il futuro di Mariotto e un commento sulle coppie Madonia-Bruganelli. Scopri tutti i dettagli! 🔗mistermovie.it

Cristina Scuccia all'Isola, Suor Anna Alfieri: «Un’ inversione totale rispetto alle scelte precedenti» - Continua a far parlare e discutere la presenza di Cristina Scuccia all’ Isola dei Famosi. Quella che era conosciuto come Suor Cristina continua infatti a essere criticata e attaccata sui social ... 🔗msn.com