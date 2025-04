Conclave al via il 7 maggio | i tempi si allungano cosa significa

Conclave in Vaticano per l'elezione del successore di Papa Bergoglio dovrebbe iniziare mercoledì 7 maggio. Lo riferiscono fonti interne alla Santa Sede, l'ufficialità è arrivata dopo pochi minuti.Rispetto alle indiscrezioni delle ultime ore, che davano come data ipotizzata per l'inizio della riunione dei 135 cardinali elettori il 5 maggio, ci sarebbe dunque un leggero slittamento dei tempi per la nomina del prossimo Pontefice. Segno, forse, che tra i cardinali c'è ancora bisogno di tempo preliminare per capire le "geometrie del potere" e trovare, eventualmente, una maggioranza nella Cappella Sistina che possa convergere su un nome senza spaccare la Chiesa al suo interno.Secondo il cardinale tedesco Marx, membro del C9 (il Consiglio ristretto che affianca il Santo Padre), il Conclave durerà pochi giorni.

