Blackout in Portogallo il racconto in diretta del giornalista di Wired

LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: blackout e pioggia in pista - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Si è messo anche un po’ a piovere ora in Bahrain. Pomeriggio davvero tormentato. 15.45 Questi i tempi: 1 Charles LeclercFerrari 1:30.878 7 2 George RussellMercedes +0.204 4 3 Lando NorrisMcLaren +0.373 4 4 Pierre GaslyAlpine +0.475 8 5 Andrea Kimi AntonelliMercedes +0.550 13 6 Max VerstappenRed Bull Racing +0.566 5 7 Liam LawsonRed Bull Racing +0. 🔗oasport.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Bulega cerca solidità tra Superpole Race e gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2025, Razgatlioglu è il favorito numero uno. La gara-1 del Round di Portimao (Portogallo), secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike, è stata conquistata da Toprak Razgatlioglu. L’attuale campione del mondo si è fatto valere, in sella alla sua BMW M1000RR, ed ha messo in scena un corpo a corpo stupendo con Nicolò Bulega. 🔗oasport.it

Blackout totale in Spagna e Portogallo, le autorità ai cittadini: «Restate a casa». Caos trasporti: stop a treni, aerei e metropolitane - Sono milioni i cittadini colpiti dal peggiore blackout della storia recente tra Spagna, Portogallo e Sud della Francia (dove ora la corrente dovrebbe essere stata ripristinata). 🔗leggo.it

Blackout totale in Spagna, le autorità ai cittadini: «Restate a casa». Niente elettricità e internet anche in Portogallo e sud Francia - Il massiccio blackout che ha colpito quasi tutta la Spagna ha creato problemi anche agli aeroporti di Madrid e ai treni in gran parte della Penisola iberica, dove il traffico ... 🔗ilmessaggero.it

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. C’è chi accusa i russi per il cyberattacco - Dalle ore 12:00 del 28 aprile, un blackout elettrico di vasta portata ha colpito migliaia di cittadini in tutta la Spagna continentale in Portogallo, Spagna, Portogallo e Francia al Buio: Blackout blo ... 🔗panorama.it