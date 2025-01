Pianetamilan.it - Inter, Inzaghi: “La Supercoppa è un obiettivo. Ecco cosa chiedo al 2025”

Leggi su Pianetamilan.it

Domani sera, l'di Simoneaffronterà l'Atalanta in occasione della semifinale dellaItaliana. Il tecnico dei nerazzurri di Milano, stamattina, ha parlato in conferenza stampa del match. In campionato, le due squadre si contendono lo Scudetto insieme al Napoli di Conte.le parole di. "Gli obiettivi delsono gli stessi identici di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa, rappresentiamo l'e dobbiamo puntare sempre al massimo. In questo momento è cercare di vincere più partite possibili, più trofei possibili. Quello più vicino è quello che comincerà domani sera, unache rappresenta tanto per noi che vogliamo vincere". "Si affrontano due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso, sia in campionato che in Champions. L'Atalanta ha ottenuto il più grande successo, al di là dell'Europa League, è essere da anni ai massimi livelli.