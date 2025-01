Ilrestodelcarlino.it - Antifascisti si diventa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Ferrara è successo che maggioranza di centrodestra e opposizione di centrosinistra hanno votato insieme un mozione che censura la presenza in città ''di forze politiche e movimenti contrari ai principi democratici edella costituzione''. La cosa positiva è che la mozione è stata sostenuta anche da quelle forze politiche di governo che, pur non essendo fasciste, parlano di antifascismo con una certa ritrosia. La cosa negativa è che i fascisti in questione, cioè i signori di Forza Nuova, si sono appuntati sul petto il testo di quella mozione come se fosse una medaglia, il che fa pensare che l'iniziativa abbia ottenuto l'effetto contrario a quello desiderato. L'indomani il loro leader, Roberto Fiore, ha marciato su Ferrara rivendicando il diritto di aprire tutte le sedi che vuole (la prossima a Reggio Emilia) e gridando alla libertà di espressione negata.