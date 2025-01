Biccy.it - Angelo Sotgiu massacrato per la gaffe di Capodanno

dei Ricchi e Poveri ieri sera ha finito il 2024 e inaugurato il 2025 a suon di parolacce. A farlo innervosire sono stati dei presunti problemi tecnici col suo microfono, dato che tutti i vaffa li ha rivolti ai fonici e al team tecnico de L’Anno Che Verrà.Come già riportato in questo precedente articolo a pochi minuti dal 2025ha cominciato a gridare: “Buon anno teste di ca**o”. E quando è iniziato il countdown e mancavano appena dieci secondi alla mezzanotte ha urlato: “Aprite il microfono teste di ca**o. Ho il microfono chiuso teste di ca**o, apritemi il microfono“. L’audio è stato ben chiaro e la notizia ha subito iniziato a circolare online, tant’è che il profilo Instagram dei Ricchi e Poveri è stato sommerso di critiche.per ladi“Ammazza che uscita di classe a chiusura concerto“; “Complimenti per il linguaggio dovreste baciare a terra per essere ancora su un palco e invece insulti gratuiti“; “Credo chedebba delle scuse per aver insultato chi stava lavorando“.