Vacanze interrotte Amici sorpresa | tutti gli allievi della scuola convocati

Comei programmi di Maria De Filippi ancheè in pausa. Pausa per le feste natalizie, dunque l’appuntamento con sfide, lezioni e puntate è rimandato al nuovo anno. Ma c’è unaper i fan del talent e dei suoi protagonisti, uno strappo alla regola per cui il pubblico li rivedràin anticipo e per un’occasione speciale. La notizia è arrivata poco ore fa, direttamente da Roma, e pare che ormai non ci siano dubbi.Stop alleper i cantanti e i ballerini che quest’anno abitano la casetta: il 31 dicembre 2024 glidel talent di Maria De Filippi saliranno sul palco di un evento importantissimo. È infatti prevista una loro esibizione nel corso del Capodanno in Musica, in onda in diretta su Canale 5 a partire dalle 20.45 con Federica Panicucci, affiancata da Fabio Rovazzi e una lunga lista di star.