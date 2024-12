Quifinanza.it - Supermercati aperti a Capodanno 2025 (31 dicembre e 1° gennaio): gli orari e dove sono

Ogni grande organizzazione può risentire di una necessità imprevista dell’ultimo minuto. Ilnon è escluso da questa piccola grande certezza della vita, con la cena del 31e il pranzo del 1°che potrebbero necessitare di alcuni ingredienti e pietanze dimenticate nel grande spesone precedente alle feste. Vediamo dunque qualisaranno, sia il 31che il 1°, tenendo presente che, come sempre accade, ogni catena, da Carrefour a Esselunga, passando per Coop, Conad e Lidl, decide per se e rispetta deglidifferenti.EsselungaPartiamo da Esselunga che, così come indicato sul sito aziendale, tienei suoi store per tutta la giornata del 312024 con l’o 7:30 – 20:00, mentre il 1°è prevista la chiusura giornaliera di tutti i negozi.