’Sold out’ nei ristoranti Cenone poi tutti in piazza

Tanti locali aperti, iormai praticamente sold out in particolare nei vari centri storici, ma saranno soprattutto le piazze (magari pure dopo il) i luoghi maggiormente affollati nella notte di San Silvestro. Che si tratti del capoluogo, di Sarzana o Lerici, peri presenti, ecco pronta musica da ballare e divertimento fino a tarda notte, per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. A cominciare dalla Spezia, con location presceltaEuropa e l’organizzazione dalla Tag srl di Umberto Bonanni per il Comune. Inizierà alle 22 nell’importante location, guest Star della serata sarà Jake La Furia, pseudonimo di Francesco Vigorelli, uno dei rapper più apprezzati nel panorama musicale italiano e volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione come giudice al talent show Xfactor.