Prima pagina Tuttosport | Conceicao | ‘Milan big mondiale Vi voglio …'

Questa è ladi '', in edicola oggi, martedì 31 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. '' oggi in edicola, in, apre parlando dei movimenti della Juventus nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Dopo la 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), i bianconeri punteranno con decisione su Fikayo Tomori (Milan) per la difesa e Joshua Zirkzee (Manchester United) per l'attacco. Per Tomori, però, bisognerà capire se, ora, con l'avvento di Sérgio Conceição sulla panchina del Diavolo al posto di Paulo Fonseca, sia cambiato qualcosa. L'ex allenatore del Porto, ieri, ha firmato con il club di Via Aldo Rossi e diretto subito il primo allenamento a Milanello.