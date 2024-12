Sport.quotidiano.net - Nba, LeBron James: "Potrei continuare altri cinque-sette anni. Ma non lo farò"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 31 dicembre 2024 - "Quando mi ritirerò non sarà perché non sarò più in grado di giocare ad alto livello. A essere onesti, se davvero lo volessi,probabilmente per. Se davvero lo volessi. Ma non è una cosa che voglio fare". Firmato. La stella dei Los Angeles Lakers ha appena compiuto 40, ma ancora si sente eccome in grado di fare la differenza. D'altronde, i numeri stagionali sono dalla sua parte: alla sua 22esima annata in Nba, il fenomeno ex Cleveland e Miami sta viaggiando ad una media di 23.5 punti, 8 rimbalzi e 9 assist a partita. L'obiettivo è quello di trascinare i gialloviola in una buona posizione nella griglia playoff e poi prova a spingere i suoi il più lontano possibile nella post season. Futuro a LA Nell'estate prossima,poi dovrà ragionare sul suo futuro.