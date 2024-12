Ilfattoquotidiano.it - Milan, Conceiçao si presenta: “Theo e Leao? Li gestirò così”. Ibrahimovic: “Ecco il perché dell’esonero di Fonseca”

Il successore di Paulosulla panchina del, Sergio, è statoto alla stampa prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove i rossoneri disputeranno la Supercoppa Italiana. Il suo esordio come allenatore sarà nel big match contro la Juventus di suo figlio Francisco.A prendere la parola è stato innanzitutto Zlatan: “Voglio prima ringraziare Fonesca per ciò che ha fatto e per il professionista che è. Massimo rispetto per lui. L’esonero è arrivatonon ha avuto continuità di risultati e quando sei qui alquesti sono fondamentali. Abbiamo fatto l‘errore di mandarlo in conferenza stampa dopo la Roma e per questo chiedo scusa. La responsabilità non è solo di un allenatore, ma è condivisa con tutti. Ora testa alla Supercoppa che è uno dei nostri obiettivi”.