Lucca, va in pensione il direttore di Otorinolaringoiatria Riccardo Mario Piane

, 31 dicembre 2024 – Da mercoledì 1 gennaio 2025 è in, da 23 annidella struttura complessa didell’ospedale di. Numerose le attività che ha svolto e i ruoli di responsabilità che ha ricoperto nel corso della sua lunga attività per il Servizio sanitario nazionale. Il dottorsi è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979, con successive specializzazioni in Neurochirurgia e ORL. Dal 1981 assistente ospedaliero in Neurochirurgia a Siena e poi ufficiale medico a Napoli, dal 1985 al 2001 ha lavorato in ORL all’ospedale di Siena. Dal 2001 ad oggi è quindi statodella struttura didi. Per molti anni, a partire dal 2009, è stato anchedel dipartimento chirurgico dell’ospedale di