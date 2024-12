Anteprima24.it - Ipotesi ‘zone rosse’ anche in provincia di Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutopotrebbero essere istituitein qualche città dell’area metropolitana di; in una prima fase il provvedimento potrebbe riguardare due o tre città. Lo ha detto il prefetto di, Michele di Bari, parlando con i giornalisti a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha dato il via libera a quattro zone rosse nella città di. Il numero di queste aree ‘a rischio’ e dove sarà aumentata la sorveglianza, ha pecisato ancora il prefetto, potrebbe essere suscitettibile, “sulla base di costanti valutazioni”, di un aumento madi una dimunizione. I controlli nelle zone rosse saranno particolarmente incisivi e saranno affidati alle forze di polizia per le quali, ha precisato di Bari, c’è un potenziamento in atto.