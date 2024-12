Ilfattoquotidiano.it - Il discorso di Mattarella: “Sconfortante sproporzione tra la spesa per armamenti e quella per contrastare il cambiamento climatico”

La bambina morta assiderata a Gaza durante la notte di Natale, i bombardamenti russi in Ucraina, gli ostaggi di Hamas. Il Presidente della Repubblica Sergio, dedica alla guerra e alle “barbarie” che “non risparmiano neppure le festività”, una parte rilevante del suo messaggio di fine anno. “Mai come adesso la pace grida la sua urgenza“, ha detto il Capo dello Stato sottolineando che pace “non significa sottomettersi alla prepotenza di chi aggredisce”. Matterella ricorda anche che laper“ha toccato quest’anno la cifra record di 2.443 miliardi di dollari”, “Otto volte di più di quanto stanziato alla recente Cop 29, a Baku, peril, esigenza, questa, vitale per l’umanità“. Una “proporzione“, la definisce. Presidente della Repubblica che ha ricordato anche Cecilia Sala, la giornalista in carcere in Iran dal 19 dicembre: “Interpreto, in queste ore, l’angoscia di tutti” per la sua detenzione: “Le siamo vicini – ha detto– in attesa di rivederla al più presto in Italia”.