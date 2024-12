Ilgiorno.it - I sapori dell’Oltrepò donano originalità

Con o senza musica, il vecchio anno si saluta a tavola, dove si aspetta il nuovo con l’immancabile cotechino con lenticchie per propiziare un 2025 nel segno dell’abbondanza. Diversi i ristoranti pavesi che propongono il classico cenone anche se non mancano sprazzi di. Come accade all’Osteria del matto di via Scopoli, un locale che offre cucina tipica pavese e non si smentisce neppure per San Silvestro. "Abbiamo pensato a un menù composto da affettati– spiega Ivan Grillo detto Il matto –, prosciutto crudo San Daniele, insalata russa, quiche di verdure e ricotta di bufala. Come primi avremo ravioli di astice conditi con gamberetti e pomodoro pachino e risotto con metodo classicocon parmigiano 36 mesi riserva. Per secondo maialino da latte in crema e lo spezzatino che è un piatto tipico della nostra cucina.