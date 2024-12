Ilgiorno.it - I pusher rubavano la corrente nel rifugio di fortuna all’ex Parà. Blitz dei vigili con i cani antidroga

Non solo multe e circolazione stradale. Nei giorni scorsi gli agenti hanno infatti ottenuto importanti risultati in diversi settori. Il primo intervento è stato quello al mercato cittadino del sabato in piazza Linate. Nell’ambito della normale attività di controllo gli agenti sono riusciti a individuare un uomo che vendeva abusivamente capi contraffatti riportanti falsi loghi di marci di lusso come Gucci o Prada. Al termine di tutta l’attività di accertamento sono stati più di mille gli articoli sequestrati, per un valore complessivo superiore a 50mila euro. Il titolare della bancarella è stato denunciato per commercio di prodotti contraffatti. L’intervento più vistoso, tuttavia, è stato quello compiuto in collaborazione con l’unità cinofila di Monza e con la polizia provinciale. In via Capitano Giulietti è stato denunciato un uomo per occupazione abusiva e per furto di energia elettrica avendo provveduto ad allacciarsi alla rete con un collegamento fai da te.