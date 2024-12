Ilrestodelcarlino.it - Gabicce Gradara, fine anno col botto. Ingaggiato l’attaccante Barattini

con ilper il. E’ stato infattiil forte attaccante Giovanni, classe 1998, svincolato dalla K Sport Montecchio Gallo. Un giocatore di categoria superiore, con esperienza, forte fisicamente, in grado di assicurare un buon bottino di reti. Il bomber, già all’Atletico Gallo e alla Forsempronese (Eccellenza), Barbara e Nuova Real Metauro (Promozione), si è già allenato con la nuova squadra e sarà disponibile per la trasferta contro la Biagio Nazzaro alla ripresa del campionato, domenica 5 gennaio. Presidente Gianluca Marsili, perché la società ha deciso un investimento così importante? "Inseguivamoda almeno tre stagioni, si sono create le condizioni per prenderlo e non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione tanto più che ancora per qualche tempo ci mancherà in attacco Costantini: quando sarà recuperato sarà una freccia in più al nostro arco.