Agi.it - Fuga di monossido di carbonio, un morto e cinque intossicati a Trieste

AGI - Tragedia in un appartamento di via Crispi adove una persona è morta a causa deldi. Intorno alle 21 i vigili del fuoco del Comando disono intervenuti nell'abitazione dove era stato segnalato un soccorso di persona. Giunti sul posto con una prima squadra dalla Centrale, i pompieri non sono riusciti ad accedere direttamente all'appartamento interessato e dopo essere entrati dal piano superiore, hanno immediatamente rilevato la presenza deldi. Con il supporto di un'autoscala, arrivata come rinforzo, la squadra è riuscita a entrare anche in altri appartamenti dello stabile, riscontrando livelli preoccupanti didi. Purtroppo, per una delle persone coinvolte era deceduta, mentre altre, abitanti negli appartamenti interessati dal, sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 e risultano attualmente in trattamento.