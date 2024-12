Iltempo.it - Droga: differenze nella struttura del cervello associate a uso precoce

Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) -nello sviluppo delladelpotrebbero esserea un usodelle droghe fin dall'adolescenza. E' quanto ha rilevato uno studio su 10mila teenager americani, finanziato dai National Institutes of Health (Nih), che ha identificato "distinte nelle strutture cerebrali di coloro che hanno usato le droghe prima dei 15 anni, rispetto a coloro che non le hanno usate". La ricerca della Washington University è stata pubblicata su 'Jama Network Open'."Quanto abbiamo indagato si aggiunge ad alcune prove emergenti che lacerebrale di un individuo, insieme alla sua genetica unica, alle esposizioni ambientali e alle interazioni tra questi fattori, possono avere un impatto sul suo livello di rischio e di resilienza nell'uso di sostanze stupefacenti e anchedipendenza", ha affermato Nora Volkow direttrice del Nida (National Institute on Drug Abuse).