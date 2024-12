Così la Toscana entra nel 2025

Leggi su Corrieretoscano.it

Un anno non semplice quello che lasi lascia alle spalle. Unachenel, anno delle elezioni regionali, lasciandosi alle spalle un 2024 impegnativo. Aprendo ilcon non poche risposte da dare.E’ stato il 2024 della prima volta delle sindache nei capoluoghi. E non solo. Sindache elette inper la prima volta in vari Comuni alle amministrative 2024. Si è dovuto aspettare il 2024 per la prima volta di una sindaca a Firenze, Sara Funaro, e di una sindaca a Prato, Ilaria Bugetti. Dopo che il 2023 aveva sancito la prima volta di una sindaca a Siena, Nicoletta Fabio. A Siena nel 2024 la prima volta di una presidente della Provincia, Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni. Alla guida di Anci, Matteo Biffoni, sindaco uscente di Prato, ha lasciato il testimone alla presidenza di Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi.