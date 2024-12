Concerto di Capodanno di Tony Effe a Roma | la scaletta ufficiale

Leggi su Funweek.it

, 31 dicembre 2024. Stasera, il PalaEur si prepara a vibrare al ritmo della musica di.Il rapperno, dopo la polemica legata all’esclusione daldial Circo Massimo, ha organizzato un evento tutto suo, dimostrando ancora una volta la sua forza e il suo legame con il pubblico.I biglietti per ilsono andati a ruba in pochissimo tempo, a testimonianza del grande entusiasmo dei fan. Migliaia di persone sono attese al PalaEur per una notte all’insegna della musica e del divertimento.Unaricca di sorpreseLadelnon è stata ancora rivelata, ma si prevede unaricca di sorprese, con l’esecuzione dei brani più amati del rapperno. Non mancheranno sicuramente i suoi ultimi successi, ma anche alcune chicche per i fan più affezionati.