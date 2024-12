Ilgiorno.it - Addio Massimo Clara, giurista dei diritti

È stato un punto di riferimento in materia di diritto di famiglia e fecondazione assistita. Codifensore, tra l’altro, nel team legale che ha seguito il caso di Federico Carboni, il primo italiano ad accedere al suicidio assistito dopo un lungo iter giuridico, reso possibile dalla storica sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Fabiano Antoniani, dj Fabo. Sentenza che "ha rappresentato un traguardo fondamentale per il diritto all’autodeterminazione in Italia". Si è spento all’età di 71 anni l’avvocato cassazionista milanese, "per le libertà e difensore deicivili", membro di giusta dell’associazione Luca Coscioni. "Era sempre pronto ad affrontare ogni nuova azione o difesa su temi che, grazie al suo impegno, per la prima volta giungevano in tribunale per la tutela difondamentali anche in assenza di una legislazione adeguata", spiegano Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell’associazione.