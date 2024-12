Liberoquotidiano.it - Università degli Studi Link: ha preso il via il nuovo corso di laurea in Infermieristica

- Hail via all'di Roma ildiin, unperdio proposto dall'ateneo per preparare professionisti capaci di svolgere attività di prevenzione, assistenza ed educazione sanitaria, con competenze in organizzazione, formazione e ricerca.Agli studenti del primo anno è stato dedicato un Welcome Day durante il quale i neoiscritti hanno ricevuto il benvenuto di Francesco Rossi, direttore del dipartimento di Scienze della vita, della salute e delle professioni sanitarie della, e hanno potuto conoscere il corpo docente disciplinare, composto da Chiara Mastroianni, Caterina Galletti e Laura Iacorossi, e coordinato da Maddalena De Maria, che ha fornito un'illustrazione dettagliata del piano didele ha presentato le attività teoriche e di laboratorio, il calendario delle lezioni e le norme che regolamentano il