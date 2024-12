Sbircialanotizia.it - Turismo, L’analisi: “Bali è la meta più redditizia al mondo”

Presenta, un mercato costante nell’arco dell’anno e in continua crescita, grazie al clima tropicale, l’ospitalità locale, le bellezze paesaggistiche e culturali, unite alla stabilità socio-politica L’Indonesia, secondo le previsioni della multinazionale di consulenza Pwc, nel 2050 si classificherà al quarto posto a livello mondiale, per prosperità economica, superando Germania e Regno Unito., in particolare, .