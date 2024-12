Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-12-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità resta chiuso per un lamento del manto stradale il tratto di via di Decima tra via Severino Delogu e via Caterina Troiani per lavori di riqualificazione della tangenziale in via Prenestina le linee tram 5 14:19 sono sostituite integralmente da bus ricordiamo che per migliorare l’accesso alle vie del centro storico per il periodo natalizio sono attive anche quest’anno le due linee bus e circolari gratuita e Friuli free 2 e la linea elettrica 100 la prima in partenza da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani la linea 100 Invece parte e arriva a Porta Pinciana tutte le linee consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi confermate lungo il percorso il servizio resterà attivo tutti i giorni fino al 6 gennaio con orario compreso alle 9 e le 21 sempre fino al 6 gennaio le ZTL di centro storico e Tridente saranno attive dalle 6:30 alle 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e dei giorni festivi maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito