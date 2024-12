Giornalettismo.com - Tra InfoCert e NoName, la fine del 2024 non fa segnare nulla di nuovo nella cybersecurity italiana

Iltermina esattamente com’era iniziato. E com’erano finiti molti altri anni prima di questo. Ovvero, all’insegna di attacchi hacker evitabilissimi che, comunque, hanno un significativo impatto sull’opinione pubblica a causa del bersaglio scelto. Abbiamo ampiamente parlato, nel corso del nostro monografico di oggi, del data breach subito dain seguito a una violazione di uno dei suoi fornitori di terze parti. Tuttavia, come ricordato,è un’azienda privata – fa parte del gruppo Tinexta – anche se in realtà fornisce dei servizi che permettono ai cittadini e non solo di dialogare con la pubblica amministrazione. Non è stato l’unico bersaglio dei cybercriminali negli ultimi scorci di questo: sempre nel week-end, infatti, abbiamo assistito a un grande revival, ovvero l’attacco DDos del gruppo di hacktivisti con simpatie russeai siti web degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e al portale del ministero degli Esteri.