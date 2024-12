Musica | Calitri lo Sponz Viern edizione invernale dello Sponz Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela

Leggi su Ildenaro.it

Dal 3 al 6 gennaio prende vita per la prima volta a, in Alta Irpinia, loda, che giunge così alla sua dodicesima.Organizzato dall’Associazioneiamoci con la collaborazione del Comune die delle associazioni L’Isola che non c’è, I Teatranti del Sipario, Pro Locoe Aletrium, loprevede quattro giorni diamento tra, teatro, laboratori e attività per bambini, proiezioni, incontri, letture, la processione attualizzata del Presepe Vivente, i tradizionali concerti nelle grotte scavate nel tufo del centro storico e tanto altro. Un programma ricco e vario che culmina in tre grandi concerti serali: la fiammeggiante Notte Swing con le Sorelle Marinetti e i Patagarri con ospite Tonino Carotone; la serata dedicata a quadriglie, sonetti e batticuli All Local Star e il concerto rituale di, titolato La Dodicesima Notte.