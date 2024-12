Pianetamilan.it - Milan, l’esonero di Fonseca e una clausola particolare: ecco i dettagli

Ilha esonerato Paulo. Manca il comunicato ufficiale, che probabilmente arriverà in mattinata, ma spuntano deirelativi proprio al contratto dell'ormai ex tecnico rossonero. Il rapporto con la dirigenza non è mai sbocciato, le varie storie con lo spogliatoio e alcuni giocatori chiave hanno poi peggiorato ulteriormente, senza contare dei risultati deludenti che vedono ilben lontano dalla vetta. Ora spazio al successore di, il quale sembra essere Sergio Conceicao. Intanto, però, spunta uno che riguarda l'esonero proprio di. Come riportato da Daniele Longo, sul proprio profilo Twitter, unapermetterebbe aldi risparmiare sul contratto del tecnico portoghese. In caso di esonero nei primi sei mesi del suo operato, infatti, ilavrebbe pagato solo il primo anno del contratto firmato a luglio di questa estate e lungo fino al 2027.