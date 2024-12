Oasport.it - LIVE Darderi-Kecmanovic, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Dritto lungolinea vincente del tennista di Belgrado.15-15 Si ferma sul nastro il rovescio del.0-15 Doppio fallo.1-0 Game. Con una prima vincente l’italo-argentino tiene la battuta.40-0 Non passa il dritto del serbo.30-0 Scappa via la risposta di rovescio di.15-0e dritto a segno per.PRIMO SET07:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro conal.07:03 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti del match.06:59 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo di Lucianoe del serbo Miomir.06:54 Dopo il sorprendente 2024proverà a ripetersi cercando di ottenere qualche punticino in più sul veloce.