Oasport.it - LIVE Berrettini-Thompson 6-3, 3-6, 3-4, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: avanti di un break l’australiano nel set decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Tiene la battuta e si avvicina alla vittoria.40-0 Prima vincente.30-0 Prima vincente.15-0 Sbaglia un comodo dritto il romano e guarda perplesso il piatto corde.3-4 A zero!40-0 Ace (5°)!30-0 Sotto la rete la risposta.15-0 Non risponde di dritto.2-4 Sulla riga il lob di rovescio, fuori di un pelo il dritto lungoriga dell’azzurro. Che beffa!40-30 Stecca il dritto dopo il servizio, altra rimonta del romano dal 40-15 sul servizio aussie?40-15 Prima vincente.30-15 Servizio e dritto.15-15 In rete il recupero slice di.0-15 Sbaglia il dritto anomalo.2-3 Doppio fallo, il primo del match del romano..Seconda40-A Gratuito di dritto dopo il servizio. Ringraziae ha la 3^ chance del game.