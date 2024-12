Nerdpool.it - I migliori libri del 2024 da leggere (o rileggere) assolutamente

Leggi su Nerdpool.it

Anche questogiunge alla conclusione. E secondo voi, potevamo noi esimerci dal fare un bel recap deiche abbiamo letto quest’anno? Certo che no! Quindi beccatevi il top del top, selezionato dalla Redazione Letteratura di NerdPool!L.i.l.y. Tutta sbagliata di Lea LanducciLea Landucci ci regala una delicata storia d’amore queer che affronta una tematica fondamentale, la scoperta e l’accettazione della propria identità, in un viaggio attraverso un’adolescenza fluida e anti convenzionale.La nostra recensione potete leggerla QUI.Tutto questo fuoco di Àngeles CasoUn romanzoimperdibile dell’autrice Àngeles Caso, edito Marcos y Marcos, sulla vita delle sorelle Brontë: crescono isolate, senza madre, in una canonica ai margini della brughiera.