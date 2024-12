Gaza morto anche il fratello gemello di Juma | è il sesto neonato deceduto per ipotermia in meno di una settimana

Leggi su Open.online

Il gemellino diAl-Batran, ildiieri sulla Striscia di, non ce l’ha fatta. Ali Al-Batran, questo il suo nome, di appena un mese, èoggi – lunedì 30 dicembre – sempre a causa del freddo in una tenda nel campo profughi di Deir Al-Balah, nel centro dell’enclave palestinese. Lo rende noto l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche. «Anon c’è elettricità. L’acqua è fredda e non c’è gas, riscaldamento o cibo», aveva detto ad Al Jazeera il padre dei bimbi, Yahya al-Batran, dopo la morte del figlio. Si tratta delbambinoin circostanze simili indi una. Pochi giorni fa, cinque di età compresa tra i 4 e i 21 giorni sono morti a causa delle basse temperature sulla Striscia e del forte freddo. Le notizie degli ultimi giorni sulla morte di alcuni neonati perhanno riacceso i riflettori sulla drammatica situazione a, dove in poco più di un anno l’offensiva dell’esercito israeliano dopo l’attacco di Hamas ha causato oltre 45mila morti e centinaia di migliaia di sfollati.