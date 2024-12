Ilgiorno.it - Fumo vietato all’aperto: "Io, contro le sigarette. Ma il proibito attrae..."

"Io sono d’accordo sulla stretta antie sull’educazione in tal senso. Ma attenzione: si rischia che resti solo la parte punitiva della norma e che, diventando ilqualcosa di, si incentivi la trasgressione". Il commento è di Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Milano, riguardo al provvedimento che scatterà in città con il nuovo anno: dal 1° gennaio, tabacco bandito in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, incluse vie e strade, ad eccezione delle aree isolate in cui è possibile rispettare la distanza di 10 metri da altre persone. Divieto valido anche nei dehors dei locali. La sanzione per i trasgressori? Tra 40 e 240 euro di multa. Ammesse leelettroniche. Trova che sia un’esagerazione? "Io sonoil, della sigaretta in particolare – e non sarebbe male puntare anche alla disuassuefazione da quelle elettroniche, perché ancora non è chiaro che impatto abbiano sulla salute –.