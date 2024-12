Ilgiorno.it - Docente di Brescia critica il fascismo e viene picchiato da un gruppo di giovani per strada

– Cinque pugni in faccia. È ciò che ha ricevuto un professore di 36 anni dell’Istituto Antonietti di Isea per averto Benito Mussolini e il regime fascista. L’aggressione, ad opera di alcunissimi, è avvenuta venerdì sera in via Fratelli Bandiera a. Secondo le prime ricostruzioni, l’insegnante stava camminando perquando è stato avvicinato da undi ragazzi, uno dei quali lo ha chiamato per nome. Lui si è avvicinato e uno deigli ha chiesto cosa ne pensasse dele del Duce, sostenendo che quel periodo fosse meglio dell’attuale. Alle controargomentazioni del, ilha risposto con violenza: uno dei ragazzi ha iniziato a prenderlo a pugni al volto e alla testa. Il professore è riuscito a girare un video dell’aggressione e ha chiamato i carabinieri.