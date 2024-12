Lopinionista.it - Concerti gennaio 2025: date e biglietti

Baglioni torna con il “Piano di volo solo Tris”, molto atteso il musical “Mare Fuori”,anche per Allevi, Pezzali e Il Volofoto di Alessandro DobiciIlinizia con unfiacco per quel che riguarda iin Italia. In ogni caso, sapete come si dice. “pochi ma buoni”, difatti quei “pochi”, in realtà sono molto attesi come il Musical “Mare Fuori”, dedicato alla fortunata serie televisiva incentrata sulle storie di vita e la voglia di riscatto di un gruppo di giovani detenuti nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Settenel mese diper questo bellissimo spettacolo. Da non perdere!Il grande Claudio Baglioni, ritorna con il “Piano di volo solo Tris”, un percorsostico dal vivo nei teatri lirici. Un evento in cui il noto artista si racconta accompagnato dal piano in tre modalità: elettrica, acustica e digitale.