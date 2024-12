Ilrestodelcarlino.it - Annientata la Fortitudo davanti a 8mila spettatori. Una vittoria memorabile

Vuelle 8261 CARPEGNA PROSCIUTTO: Petrovic ne, Cornis, Stazi, Maretto 8, Imbrò 3, De Laurentiis 6, King 9, Bucarelli 8, Lombardi 4, Zanotti 12, Ahmad 32. All. Leka. FLATS SERVICE BOLOGNA: Vencato, Aradori 25, Gabriel, Battistini 4, Bolpin 3, Panni 3, Cusin 4, Mian, Fantinelli 6, Freeman 18. All. Caja. Arbitri: Pellicani, De Biase, Morassutti. Parziali: 26-11, 44-37, 61-48. Tiri liberi: Pesaro 16/20, Bologna 8/11. Tiri da 3 punti: Pesaro 14/36, Bologna 9/26. Rimbalzi: Pesaro 40, Bologna 42. Infortunio a Gabriel.: 7.922. Il botto di Capodanno lo fa esplodere la Vuelle. Ed è bello grosso, tanto da stendere la. Quasi 8.000 persone sugli spalti, un figurone per Pesaro che irrompe sugli schermi di Rai2 nel dopo pranzo domenicale italiano con un Ahmad scatenato: l’americano è carico come una mina e spara 7 triple nel solo primo tempo, di cui cinque nei primi dieci minuti.