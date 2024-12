Oasport.it - Volley femminile, Paola Egonu tonica in Coppa Italia: Milano batte Chieri e va in semifinale

ha liquidatocon un secco 3-0 (25-21; 25-20; 25-21) e si è qualificata alla Final Four delladi, che si disputerà alla Unipol Arena di Bologna nel weekend dell’8-9 febbraio. Le vice campionesse d’Europa si sono imposte con il massimo scarto nel quarto di finale andato in scena di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena di Monza e inse la dovranno vedere contro Scandicci, che in precedenza aveva regolato Bergamo per 3-1. Dall’altra parte del tabellone si incroceranno la vincente di Conegliano-Vallefoglia e chi la spunterà tra Novara e Busto Arsizio.Il primo set si è rivelato particolarmente rocambolesco: le padrone di casa si sono issate sul 14-8, me la ospiti sono riuscite a recuperare (15-15) prima di un finale dove sono stati i mani-out di Sylla eda creare il break risolutore.