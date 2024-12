Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, serve subito ricominciare a correre

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimettersi a, bypassandoil recente stop maturato sul campo del Pisa. Alla prima sconfitta stagionale, si tratta di ormai quattro mesi fa, ilreagì infilando una serie positiva da 14 risultati utili consecutivi, una striscia che gli ha finito per consegnare ai neroverdi il primato in classifica. Come reagirà alla seconda, inflittagli dal Pisa giusto tre giorni fa? Lo scopriremo già oggi, quando al Mapei Stadium arriva il Cosenza per l’ultima uscita dell’anno dei neroverdi, che si ritrovano praticamente obbligati a ripartire, anche per evitare di andare in pausa invernale – il campionato si ferma e ricomincia il prossimo 12 gennaio – con qualche pensiero negativo di troppo. I rossoblu calabresi, cui la penalizzazione regala il penultimo posto in classifica a solamente 17 punti – sul campo ne hanno fatti 21 – i lupi della Sila non vincono da novembre (ma sbancarono Brescia) e anche all’andata, ancorchè sconfitti, tennero la squadra di Grosso a lungo sulla corda.