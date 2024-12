Formiche.net - Record e insuccessi. La Cina traccia il bilancio spaziale del 2024

Leggi su Formiche.net

Laha registrato un nuovodi lanci spaziali in un anno, nonostante un insuccesso finale che ha rovinato l’arrivo al traguardo. Il razzo commerciale Kinetica-1 (Lijian-1), un vettore a propellente solido, ha infatti fallito il suo ultimo lancio nella serata del 26 dicembre, segnando la seconda battuta d’arresto per i razzi cinesi nel. Decollato dal sito di Dongfeng presso il Jiuquan Satellite Launch Center, un’area dedicata all’innovazione nel settorecommerciale. Dopo alcune ore dal lancio, l’operatore Cas Space, una spin-off dell’Accademia cinese delle scienze (Cas), ha confermato il fallimento. “Possiamo confermare che i primi due stadi hanno funzionato correttamente. Il terzo stadio, tuttavia, ha perso l’assetto tre secondi dopo l’accensione, attivando il meccanismo di autodistruzione”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato, aggiungendo che sono in corso indagini sulle cause dell’anomalia.