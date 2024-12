Ilrestodelcarlino.it - Rbr sconfitta in casa, vince Rieti

Rimini, 29 dicembre 2024 – Al Flaminio, RivieraBanca Rimini non riesce a interrompere la serie negativa e incassa la terzaconsecutiva, stavolta contro la Real Sebastiani, che si impone 96-91. Partita combattuta fino all'ultimo minuto, con i biancorossi che, nonostante una grande prova di Marini (22 punti) e Robinson (19 punti), si arrendono alla solidità di, trascinata da un ispirato Sarto (20 punti) e dalla precisione di Piunti (18 punti). Decisiva una tripla di Monaldi a -21?, che spezza l'equilibrio sul 91-92 e condanna Rimini, ancora capolista in classifica ma in calo dopo un inizio di stagione brillante. La squadra di coach Dell’Agnello tornerà in campo nel 2025 con l’obiettivo di ritrovare la vittoria e confermare il primato.