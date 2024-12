Terzotemponapoli.com - Quali sono le vere potenzialità del Napoli di Conte?

Dove può davvero arrivare ildi? Di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Chiudere il 2024 con una vittoria ed in testa alla classifica. E’ questo l’obiettivo delche oggi – in un Maradona per l’ennesima volta sold-out – sfiderà il Venezia di Di Francesco. Con la possibilità di allungare la striscia di vittorie ed il vantaggio sulla zona Champions e agguantare nuovamente in vetta l’Atalanta, fermata ieri sul pari dalla Lazio. Come definire davvero questo?Non sarebbe male per una squadra che Antoniocontinua a definire in costruzione, in crescita. Prendendo come motivazione ulteriore anche il brutto secondo tempo di Genova: “L’abbiamo analizzata, come sempre, e prendiamo quel secondo tempo spunto per migliorarci.queste situazioni di crescita che ti fanno alzare il livello”, le parole di Antonioin conferenza.