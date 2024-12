Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2024 in DIRETTA: Ljutic nettamente avanti! Attesa per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA10.44: St-Germain all’intermedio ha 1?18 di ritardo10.43: Limita i danni la slovena Dvornik che si inserisce in quinta piazza a 1?13 dalla testa. Ora St-Germain che non è al meglio10.43: Dvornik all’intermedio ha 73 centesimi di ritardo10.41: L’austriaca Liensberger senza errori lascia 1?81 in pista ed è sesta.ha scavato un solco10.41: Liensberger all’intermedio ha 94 centesimi di ritardo10.39. Quasi fuori per un paio di volte la svedese Swenn Laon dopo l’intermedio. Ritardo di 4?30, sesto posto, seconda manche a rischio. Ora Liensberger10.39: Swenn Laon ha 53 centesimi di ritardo all’intermedio10.38. perde tanto nella seconda parte di gara la svedese Hector che è quinta a 1?49 dalla vetta.