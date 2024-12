Ilnapolista.it - Fanna: «Il Verona fu l’ultima favola prima del calcio di Berlusconi. Preferii l’Inter al Napoli di Maradona, sbagliai»

: «Ilfudeldialdi»Pierino, ex calciatore degli anni Settanta e Ottanta (ha giocato fino al 1993), intervistato sul Foglio sportivo da Antonello Sette.Ricorda la sua esperienza alla Juventus.«All’inizio l’impatto è stato bellissimo. Poi, domenica dopo domenica, ho cominciato a giocare meno e, a poco a poco, mi sono spento. A me piaceva correre, dribblare, partire e ripartire. Un istinto gettato alle ortiche, da chi mi faceva giocare una volta sì e tre no. Avevo perso in fretta i capelli e la voglia di volare».A riportarla dagli inferi sabaudi al Nuovo Cinema Paradiso, ci pensa nel 1982 il, poi dei miracoli.«Mi acquista dalla Juventus per un miliardo e duecentomila lire. Una cifra, che per un singolo calciatore non avevano mai sborsato.