Elden Ring guida un dettaglio che potrebbe esservi sfuggito

ATTENZIONE, IL SEGUENTE ARTICOLO CONTIENE SPOILER!!!, il fenomeno videoludico dell’anno è stato già completato da un gran numero di giocatori, platinato da alcuni e droppato da altri, che si sono avvicinati all’ultima opera di Miyazaki attirati dall’impatto mediatico che il gioco ha avuto anche al di fuori del mondo prettamente videoludico.Molti di voi si saranno trovati ad affrontare Radahn, uno dei boss più difficili dell’intero gioco (presto arriverà unaa riguardo) senza sapere che per la main quest egli è totalmente opzionale. Chi di voi lo ha battutodel tutto aver ignorato un dungeon situato a nord est dell’arena dello scontro, ovvero le Catacombe dei Caduti in Guerra.Oggi vogliamorvi in questo breve dungeon pieno di insidie. Partiamo col dire che se volete potenziare al massimo la vostra fiaschetta curativa, questo dungeon è un passaggio obbligatorio, in quanto il boss a guardia di questo labirinto sotterraneo lascia un seme d’oro necessario per il potenziamento del nostro strumento più utile.