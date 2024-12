Pianetamilan.it - Milan-Roma, Canuti: “Vedremo tanti gol. Ecco che partita sarà”

Nazzareno, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio City4You', soffermandosi in particolare su, match in programma alle ore 20:45 di domani, domenica 29 dicembre, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Un incontro che metterà di fronte due squadre in difficoltà, quelle di Claudio Ranieri e Paulo Fonseca, obbligate a vincere per cambiare l'andamento di un campionato finora deludente. Secondo l'ex calciatore, che in rossonero ha giocato nella stagione 1982-1983 in prestito dall'Inter,unabella ed aperta tra due squadre che lui considera molto simili tra di loro. Entrambe, infatti, alternano buone prestazioni ad altre partite decisamente negative. Nazzarenonon si sbilancia in un pronostico, ma prevedegol nel corso di questo incontro.