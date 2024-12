Metropolitanmagazine.it - Lively e Baldoni, gli aggiornamenti sul caso: il regista contro denuncia l’attrice

La battaglia legale tra Blakee il suo co-protagonista edi It Ends With Us Justinnon accenna a placarsi:si sta preparando a presentare unaquerela in risposta a quella presentata dalla stessauna settimana fa.ha presentato unalegale di 80 pagine, citando il suo comportamento inappropriato sul set e anche il fatto che lui era stato determinante in una presunta campagna diffamatoriadi lei, tutte affermazioni che lui nega. Il Daily Mail riporta chesi sta preparando a presentare una-querela , insieme al suo socio in affari Jamey Heath e ai pubblicitari citati nelladi. Il Mail riporta che i documenti saranno presentati quando i tribunali riapriranno dopo la pausa di Capodanno.